Eurowings schickt neuen Mannschaftsairbus auf Strecke

Eurowings schickt neuen BVB Mannschaftsairbus auf Strecke (Foto: Eurowings)

Borussia Dortmund hat einen neuen fliegenden Botschafter: Ab sofort ist der neue Mannschaftsairbus in der Luft, um die Schwarzgelben zu ihren zahlreichen Auswärtsspielen zu begleiten.

Bei der offiziellen Enthüllung am Lackier-standort am Flughafen Münster/Osnabrück präsentierte sich der Eurowings Airbus A320 „D-AEWM“ in einem neuen aufregenden Design und feierte gleichzeitig eine Weltpremiere: Der quer über das gesamte Flugzeug laufende Schriftzug „BVB09“ ist in einem ganz speziellen Mattlack gehalten, der erstmals in der zivilen Luftfahrt Anwendung findet. Bei einem Launch-Event konnten sich BVB-Fans einen ersten Eindruck vom neuen Mannschaftsairbus verschaffen – und dann mit dem frisch lackierten A320 auf „Heimreise“ nach Dortmund fliegen. Dort empfing die Flughafenfeuerwehr den neuen BVB-Botschafter standesgemäß mit einer Wasserfontäne.

Der Mannschaftsairbus – ein Hingucker auf Europas Flughäfen

Schon die erste Version des Mannschaftsairbus, die 2016 Premiere feierte, sorgte weit über die Fußballszene hinaus für Aufmerksamkeit. Der komplett in Schwarzgelb getauchte BVB-Airbus war bei jeder Ankunft an Flughäfen ein echtes Highlight – und zeitweise das meistfotografierte Flugzeug Europas. Als weltweit erste Airline widmete Eurowings Millionen Fußballfans im Jahr 2022 dann sogar ein eigenes Flugzeug: Am Design des „Fan-Airbus“ waren BVB-Fans aktiv beteiligt und konnten mitentscheiden, welche Momente und Persönlichkeiten der BVB-Geschichte auf dem Flugzeug verewigt werden sollten.

„Wir sind stolz darauf, dass der BVB und wir zu den emotionalsten und beliebtesten Marken unserer jeweiligen Branche gehören“, so Eurowings CEO Jens Bischof. „Gemeinsam teilen wir Teamgeist und die sportliche Ambition, zu den Besten gehören zu wollen. Deshalb freuen wir uns, Borussia Dortmund jetzt im neuen Mannschaftsairbus mit einem State-of-the-Art-Design weiter begleiten und beflügeln zu können.“

„Der neue Mannschaftsairbus wird nicht nur unsere Mannschaft, sondern vor allem die Fans begeistern und erneut ein Hingucker auf den Flughäfen in ganz Europa sein“, so BVB- Geschäftsführer Carsten Cramer. „Dabei übernehmen wir nicht nur beim Design eine Vorreiterrolle, sondern auch beim Thema Nachhaltigkeit: Wir fördern als erster Verein in der Bundesliga innovative Treibstoff-Technologien und reduzieren unsere CO2-Emissionen bei Inlandsflügen durch die Nutzung von 100 Prozent SAF.“

