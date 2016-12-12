Eurowings präsentiert starkes Wachstum

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Mit Eurowings flogen im November 2016 insgesamt 1,300 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 8,9 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Eurowings stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 35,2 Prozent auf 1,935 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 33,3 Prozent auf 1,424 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 73,6 Prozent und hat sich somit um 1,1 Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Eurowings insgesamt 17,103 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,7 Prozent.