Eurowings präsentiert soliden Oktober

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Mit Eurowings flogen im Oktober 2016 insgesamt 1,841 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 11,9 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Eurowings stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 30,4 Prozent auf 2,488 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 31,5 Prozent auf 2,071 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,3 Prozent und hat sich somit um 0,7 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Eurowings insgesamt 15,803 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,7 Prozent.