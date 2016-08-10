Eurowings präsentiert soliden Juli

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Mit Eurowings flogen im Juli 2016 1,939 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 12 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Eurowings stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 24,1 Prozent auf 2,578 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 26,4 Prozent auf 2,209 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,7 Prozent und hat sich somit um 1,6 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Eurowings insgesamt 10,178 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,3 Prozent.