Eurowings präsentiert soliden August

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Mit Eurowings flogen im August 2016 1,891 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 6,3 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Eurowings stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 19,6 Prozent auf 2,554 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 17,3 Prozent auf 2,192 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,8 Prozent und hat sich somit um 1,7 Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Eurowings insgesamt 12,069 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,9 Prozent.