Eurowings präsentiert Winterflugplan

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Eurowings erweitert im Winterflugplan die Auswahl an Direktverbindungen. .38 Ziele ab Berlin, neue Winterstrecken und Premium BIZ Seat auf Verbindungen nach Dubai, London, Mallorca und Málaga.

Auch ab Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Hannover und Stuttgart wächst das Angebot. Von Hamburg geht es direkt nach Jerez de la Frontera. Ab Hannover ergänzen Alicante und Kairo den Flugplan; ab Stuttgart kommt Kairo mit zwei Verbindungen pro Woche hinzu. Ab Köln/Bonn stehen Klagenfurt und Pristina erstmals im Winterflugplan. Im Dezember 2026 und Januar 2027 kommt Tiflis hinzu. Ab Düsseldorf werden die im Sommer gestarteten Verbindungen nach Tallinn und Mailand-Linate erstmals auch im Winter angeboten. Tallinn wird zweimal pro Woche angeflogen, Mailand-Linate bis zu zweimal täglich. Zusammen mit Mailand-Malpensa stehen damit bis zu drei tägliche Eurowings Flüge zwischen Düsseldorf und der norditalienischen Metropole zur Auswahl.

Vielfältiges Angebot im Nahen Osten

Im Nahen Osten bietet Eurowings im Winter 2026/27 ein breites Streckennetz. Neu im Flugplan ist Bagdad: Ab dem 10. Dezember 2026 sind jeweils zwei wöchentliche Direktflüge ab Berlin und Düsseldorf geplant. Die Verbindungen ergänzen das bestehende Angebot in den Irak und stärken das VFR-Angebot (Visiting Friends and Relatives) in der Region.

Dubai steht täglich ab Berlin, viermal pro Woche ab Stuttgart und dreimal pro Woche ab Köln/Bonn im Flugplan – insgesamt 14-mal pro Woche. Jeddah wird zweimal wöchentlich ab Berlin und Stuttgart sowie dreimal ab Köln/Bonn angeflogen. Nach Erbil geht es direkt ab Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Hannover und Stuttgart. Tel Aviv wird dreimal pro Woche ab Düsseldorf angeflogen. Beirut ist ab Stockholm, Berlin, Düsseldorf, Hannover, Prag und Salzburg angebunden. Zweimal pro Woche verbindet Eurowings zudem Stuttgart mit Amman.

Mehr Komfort mit dem Premium BIZ Seat

Ab dem 1. Dezember 2026 ist der Premium BIZ Seat auf allen Eurowings Flügen nach Dubai sowie auf ausgewählten Verbindungen nach London-Heathrow, Mallorca und Málaga verfügbar. Das neue Sitzkonzept bietet in den ersten beiden Reihen des Airbus A320neo insgesamt acht Plätze in einem großzügigen 2x2-Layout. Breitere Sitze, mehr Beinfreiheit, weiter zurückstellbare Rückenlehnen und verstellbare Beinablagen schaffen zusätzlichen Freiraum.

Von Prag direkt nach Rovaniemi

Auch außerhalb Deutschlands erweitert Eurowings das Winterangebot: Vom 20. Dezember 2026 bis Februar 2027 verbindet die Airline Prag jeden Sonntag mit Rovaniemi. Neben Berlin, Düsseldorf und Hamburg ist Prag damit der vierte Eurowings Abflughafen mit einer Direktverbindung ins finnische Lappland.

Alle Flüge sind über eurowings.com, die Eurowings App sowie die bekannten Vertriebskanäle buchbar.