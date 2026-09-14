Eurowings mit neuer Hauptstadtverbindung

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Eurowings wird ab dem Winterflugplan eine neue Linie ab dem Flughafen Berlin Brandenburg aufnehmen, neu geht es regelmäßig nach Bologna.

Neue Strecke im wachsenden Hauptstadt-Angebot von Eurowings: Die Value-Airline verbindet Berlin ab dem Winterflugplan 2026/27 dreimal pro Woche direkt mit Bologna. Der Erstflug findet am 2. November statt. Reisende können dann mit Eurowings immer montags, freitags und sonntags aus der deutschen Hauptstadt direkt zum Flughafen „Guglielmo Marconi“ fliegen.