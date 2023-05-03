Eurowings mit neuen Winterzielen ab Nürnberg

Eurowings Airbus A320 Blue Sky (Foto: Eurowings)

Eurowings fliegt im Winter vom Flughafen Nürnberg aus auf die Kanaren und Ägypten.

Die mit Abstand attraktivsten Sonnenziele im Winter sind die Kanaren und Ägypten. Trotz der kalten Jahreszeit hierzulande finden Reisende aus der Metropolregion Nürnberg dort angenehme Temperaturen vor.

Eurowings hat bekannt gegeben, dass die Fluggesellschaft ab November 2023 bis zu drei Mal pro Woche direkt nach Gran Canaria, Fuerteventura und Hurghada fliegen wird. Damit trägt die Lufthansa-Tochter dazu bei, das touristische Winterangebot ab Nürnberg deutlich aufzuwerten.

Neben Eurowings bieten auch Corendon Airlines, Condor, SunExpress und Air Cairo im kommenden Winterflugplan regelmäßige touristische Flugverbindungen zu beliebten Sonnenzielen ab Nürnberg an.