Eurowings mit neuen Strecken und mehr Frequenzen im Sommer 2026
Direkt in die Hauptstädte Europas: Erstmals fliegt Eurowings von Düsseldorf nach Madrid und Tallinn. Ab Berlin kommen Lissabon, London und Sarajevo dazu.
Eurowings passt das Streckennetz für den Sommerflugplan 2026 gezielt an: Neue Direktverbindungen und zusätzliche Frequenzen auf stark nachgefragten Routen bringen Europas Städte und Strände noch näher.
So können Reisende unter anderem mit Europas Value-Airline erstmals direkt von Düsseldorf in die europäischen Hauptstädte Madrid und Tallinn fliegen. Neu mit dem „Hauptstadtexpress“ ab Berlin erreichbar sind Lissabon, London und Sarajevo. Darüber hinaus fliegt Deutschlands größte Ferienfluggesellschaft beliebte Urlaubsziele mit hoher Nachfrage wie Alicante, Cagliari, Faro, Málaga, Neapel, Nizza und Olbia im Sommer 2026 häufiger an. Somit sorgt ein gestärktes Kernnetz für mehr Verlässlichkeit, Flexibilität und Komfort – genau dort, wo die Nachfrage besonders hoch ist. Insgesamt umfasst das Eurowings Angebot 150 Ziele in 40 Ländern.
„Der Sommerflugplan 2026 setzt klare Schwerpunkte: mehr Kapazität auf stark nachgefragten Ferienrouten sowie neue City-Verbindungen nach Lissabon, London, Madrid, Sarajevo und Tallinn. Mit dem neuen Hauptstadtexpress ab Berlin machen wir Europas Metropolen noch schneller, direkter und bequemer erreichbar – ein echtes Plus für Städte- und Geschäftsreisende. Unsere Gäste dürfen sich auf einen Flugplan freuen, der maximale Auswahl, hohe Flexibilität und verlässliche Planungssicherheit bietet“, sagt Michael Händel, Vice President Network Management und Airport Relations von Eurowings.
Die wichtigsten Neuerungen im Sommerflugplan 2026 im Überblick
Berlin: Neue City-Verbindungen und mehr Flüge zu Urlaubszielen
Insgesamt 42 Direktziele
Neu im Flugplan: Kavala, Lissabon, London Heathrow, Neapel, Olbia und Sarajevo
Häufiger nach Bilbao, Faro, Göteborg, Helsinki, Mallorca, Split, Stockholm und Zürich
Bis zu 28-mal wöchentlich nach Mallorca
Düsseldorf: Neue Strecken-Highlights Madrid und Tallinn
Insgesamt 114 Direktziele
Neu: Karpathos (Griechenland), Madrid und Tallinn
Häufiger nach (u.a.) Barcelona, Kavala, Kopenhagen, Kreta, London Heathrow, Málaga, Nizza, Neapel, Rhodos und Stockholm
Bis zu 64-mal wöchentlich nach Mallorca
Hamburg: Mehr Angebote für Mittelmeerurlauber
Insgesamt 54 Direktziele
Neu auch im Sommer: Tel Aviv
Häufiger nach Barcelona, Bilbao, Cagliari, Heraklion, Korfu, Málaga, Olbia, Verona, Zadar und Zürich
Bis zu 41-mal pro Woche nach Mallorca
Hannover: Neue Sonnenziele Alicante und Nizza direkt angebunden
Insgesamt 20 Direktziele
Neu: Alicante und Nizza
Häufiger nach Pula und Stockholm
Weiterhin bis zu 3-mal pro Woche nach Lissabon
Bis zu 17-mal pro Woche nach Mallorca
Köln/Bonn: Ausbau der Ziele für Familien- und Heimatbesuche
Insgesamt 72 Direktziele
Neu: Lanzarote, Pristina und Tiflis
Häufiger nach Bastia, Erbil, Eriwan, Klagenfurt, Pula, Split, Tirana und Valencia
Bis zu 47-mal wöchentlich nach Mallorca
Stuttgart: Neu in den Sommerferien nach Marrakesch und häufiger ans Mittelmeer
Insgesamt 72 Direktziele
Neu: Marrakesch in den Sommerferien
Häufiger nach Bilbao, Brindisi, Málaga, Cagliari, Catania, Faro, Mallorca, Nizza, Olbia und Palermo
Bis zu 42-mal pro Woche nach Mallorca
Neue Ziele auch an internationalen Eurowings Basen
Nicht nur Eurowings Gäste ab Deutschland dürfen sich auf eine große Angebotsvielfalt freuen. Auch Passagier:innen aus Tschechien (Prag) profitieren im Sommer 2026 von den neuen Zielen Brindisi, Hurghada und Ibiza. Ab Salzburg steht zusätzlich Genua auf dem Plan; ab Graz geht es künftig zweimal wöchentlich nach Kreta. Palma de Mallorca wird noch häufiger angebunden mit: Berlin, Erfurt, Dresden, Karlsruhe/Baden-Baden, Saarbrücken und Stuttgart.
