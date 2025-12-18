Eurowings mit neuen Strecken und mehr Frequenzen im Sommer 2026

DLR Billigfliegerreport Eurowings Flugzeuge (Foto: DLR)

Direkt in die Hauptstädte Europas: Erstmals fliegt Eurowings von Düsseldorf nach Madrid und Tallinn. Ab Berlin kommen Lissabon, London und Sarajevo dazu.

Eurowings passt das Streckennetz für den Sommerflugplan 2026 gezielt an: Neue Direktverbindungen und zusätzliche Frequenzen auf stark nachgefragten Routen bringen Europas Städte und Strände noch näher.

So können Reisende unter anderem mit Europas Value-Airline erstmals direkt von Düsseldorf in die europäischen Hauptstädte Madrid und Tallinn fliegen. Neu mit dem „Hauptstadtexpress“ ab Berlin erreichbar sind Lissabon, London und Sarajevo. Darüber hinaus fliegt Deutschlands größte Ferienfluggesellschaft beliebte Urlaubsziele mit hoher Nachfrage wie Alicante, Cagliari, Faro, Málaga, Neapel, Nizza und Olbia im Sommer 2026 häufiger an. Somit sorgt ein gestärktes Kernnetz für mehr Verlässlichkeit, Flexibilität und Komfort – genau dort, wo die Nachfrage besonders hoch ist. Insgesamt umfasst das Eurowings Angebot 150 Ziele in 40 Ländern.

„Der Sommerflugplan 2026 setzt klare Schwerpunkte: mehr Kapazität auf stark nachgefragten Ferienrouten sowie neue City-Verbindungen nach Lissabon, London, Madrid, Sarajevo und Tallinn. Mit dem neuen Hauptstadtexpress ab Berlin machen wir Europas Metropolen noch schneller, direkter und bequemer erreichbar – ein echtes Plus für Städte- und Geschäftsreisende. Unsere Gäste dürfen sich auf einen Flugplan freuen, der maximale Auswahl, hohe Flexibilität und verlässliche Planungssicherheit bietet“, sagt Michael Händel, Vice President Network Management und Airport Relations von Eurowings.

Die wichtigsten Neuerungen im Sommerflugplan 2026 im Überblick

Berlin: Neue City-Verbindungen und mehr Flüge zu Urlaubszielen

Insgesamt 42 Direktziele

Neu im Flugplan: Kavala, Lissabon, London Heathrow, Neapel, Olbia und Sarajevo

Häufiger nach Bilbao, Faro, Göteborg, Helsinki, Mallorca, Split, Stockholm und Zürich

Bis zu 28-mal wöchentlich nach Mallorca

Düsseldorf: Neue Strecken-Highlights Madrid und Tallinn

Insgesamt 114 Direktziele

Neu: Karpathos (Griechenland), Madrid und Tallinn

Häufiger nach (u.a.) Barcelona, Kavala, Kopenhagen, Kreta, London Heathrow, Málaga, Nizza, Neapel, Rhodos und Stockholm

Bis zu 64-mal wöchentlich nach Mallorca

Hamburg: Mehr Angebote für Mittelmeerurlauber

Insgesamt 54 Direktziele

Neu auch im Sommer: Tel Aviv

Häufiger nach Barcelona, Bilbao, Cagliari, Heraklion, Korfu, Málaga, Olbia, Verona, Zadar und Zürich

Bis zu 41-mal pro Woche nach Mallorca

Hannover: Neue Sonnenziele Alicante und Nizza direkt angebunden

Insgesamt 20 Direktziele

Neu: Alicante und Nizza

Häufiger nach Pula und Stockholm

Weiterhin bis zu 3-mal pro Woche nach Lissabon

Bis zu 17-mal pro Woche nach Mallorca

Köln/Bonn: Ausbau der Ziele für Familien- und Heimatbesuche

Insgesamt 72 Direktziele

Neu: Lanzarote, Pristina und Tiflis

Häufiger nach Bastia, Erbil, Eriwan, Klagenfurt, Pula, Split, Tirana und Valencia

Bis zu 47-mal wöchentlich nach Mallorca

Stuttgart: Neu in den Sommerferien nach Marrakesch und häufiger ans Mittelmeer

Insgesamt 72 Direktziele

Neu: Marrakesch in den Sommerferien

Häufiger nach Bilbao, Brindisi, Málaga, Cagliari, Catania, Faro, Mallorca, Nizza, Olbia und Palermo

Bis zu 42-mal pro Woche nach Mallorca

Neue Ziele auch an internationalen Eurowings Basen

Nicht nur Eurowings Gäste ab Deutschland dürfen sich auf eine große Angebotsvielfalt freuen. Auch Passagier:innen aus Tschechien (Prag) profitieren im Sommer 2026 von den neuen Zielen Brindisi, Hurghada und Ibiza. Ab Salzburg steht zusätzlich Genua auf dem Plan; ab Graz geht es künftig zweimal wöchentlich nach Kreta. Palma de Mallorca wird noch häufiger angebunden mit: Berlin, Erfurt, Dresden, Karlsruhe/Baden-Baden, Saarbrücken und Stuttgart.

Eurowings