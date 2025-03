Eurowings mit neuen Flügen in die Golfregion

Eurowings startet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Eurowings kündigt Flüge in die Golfregion ab dem Flughafen Berlin Brandenburg, Köln/Bonn, Hannover und Stuttgart an.

Eurowings schreibt die Erfolgsgeschichte mit Flügen in die Golfregion weiter. Die Fluggesellschaft gibt kurz vor dem Start der weltgrößten Reisemesse ITB gleich drei neue Direktverbindungen ab deutschen Flughäfen bekannt und erhöht die Frequenzen bereits bestehender Verbindungen deutlich.

Der größte deutsche Ferienflieger wird Berlin ab November 2025 dreimal wöchentlich nonstop mit Abu Dhabi verbinden. Nach Dubai und Dschidda ist es bereits die dritte Fernstrecke innerhalb kurzer Zeit für die deutsche Hauptstadt. Zusätzlich wird das Berlin-Angebot in die Boom-Metropole Dubai ausgebaut: Bis zu elfmal pro Woche nimmt Eurowings dann Kurs auf Dubai (statt bisher siebenmal wöchentlich).

Für ein echtes Winter-Highlight sorgt Eurowings auch in Niedersachen: Ab Hannover geht es mit dem Erstflug am 4. November künftig dreimal pro Woche direkt und ohne Umstieg nach Dubai. Für die Landeshauptstadt schafft Eurowings damit die erste Nonstop-Verbindung in die Golfregion überhaupt.

Die dritte neue Destination erhält Baden-Württemberg: Eurowings wird fortan zweimal wöchentlich Stuttgart mit Dschidda in Saudi-Arabien verbinden. Die am Flughafen Stuttgart bereits erfolgreich eingeführte Dubai-Anbindung wird auf sechsmal wöchentlich erhöht (zuvor viermal pro Woche). Fluggäste ab Köln/Bonn profitieren ebenfalls von einer Aufstockung des Dubai-Angebots: ab November stehen am Heimat-Flughafen von Eurowings vier anstatt drei Abflugtage nach Dubai zur Auswahl.

„Eurowings nimmt künftig 24-mal pro Woche Kurs auf Dubai“, sagt Eurowings CEO Jens Bischof: „Ein Hinweis darauf, dass unsere Verbindungen in die boomende Golfregion zu den beliebtesten und erfolgreichsten Strecken in unserem Winterflugplan gehören. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir mit dem Ausbau an den Standorten Berlin, Hannover, Köln/Bonn und Stuttgart jetzt fortschreiben.“

Das Angebot ab November 2025 im Überblick

Ab Berlin

Neu: dreimal wöchentlich nach Abu Dhabi

Deutliche Aufstockung: bis zu elf Mal wöchentlich nach Dubai

Zweimal pro Woche nach Dschidda

Ab Köln

Vier- anstatt dreimal pro Woche nach Dubai

Dreimal pro Woche nach Dschidda

Ab Hannover

Neu: Dreimal wöchentlich nach Dubai

Ab Stuttgart

Neu: Zweimal wöchentlich nach Dschidda

Sechs- anstatt viermal wöchentlich nach Dubai

