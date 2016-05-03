Eurowings mit mehr Flügen nach Spanien

Eurowings Airbus (Foto: Eurowings)

Neben Mallorca, auf Katalanisch „die Größere“, kann bei Eurowings ab sofort auch Menorca, „die Kleinere“, gebucht werden.

Die Airline ergänzt ihr Flugangebot ab Düsseldorf und Köln/Bonn auf die Balearen ab Sonntag, 1. Mai 2016, um vier Flugverbindungen pro Woche zur nordöstlichen Insel der spanischen Inselgruppe. Flugtage aus Düsseldorf sind Mittwoch und Sonntag, aus Köln/Bonn Dienstag und Sonntag, sodass sich für Reisende vom Rhein alle Optionen für einen Kurztrip oder einen längeren Urlaubsaufenthalt auf der im Norden von Berglandschaften und im Süden von sanften Hügeln geprägten Insel ergeben.

Mit ihrer Hauptstadt Mahon blickt Menorca auf eine lange Geschichte zurück. Vor über 3000 Jahren wurde die Hafenstadt von den Phöniziern entdeckt, doch erst unter römischer Herrschaft entwickelte sich Mahon und wurde in der Folge zu einer der wichtigsten Hafenstädte Spaniens. In den engen Gassen findet man heute noch Relikte aus der frühen Geschichte, beispielsweise eine historische Kirche oder Museen mit stadthistorischen Ausstellungen. Vom Marktplatz aus genießen die Besucher einen herrlichen Blick über den Hafen und die ganze Stadt. Der Flughafen Mahon liegt sehr zentral und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend zu erreichen.

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