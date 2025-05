Eurowings mit guter Pünktlichkeit

Airbus A320neo Eurowings (Foto: Airbus)

Die Fluggesellschaft Eurowings ist mit einer starken Performance und einer hohen Kundenzufriedenheit ins Jahr 2025 gestartet.

Von den im ersten Quartal durchgeführten 27.000 Flügen erreichten mehr als 85 Prozent pünktlich ihr Ziel. Dabei war Eurowings mit einer Regelmäßigkeit von über 98 Prozent unterwegs. Ohne die Streikserie im öffentlichen Dienst, bei der die Gewerkschaft Verdi tagelang auch deutsche Flughäfen lahmlegte, hätte Eurowings sogar einen Spitzenwert von 99,5 Prozent erreicht. Die Kundenzufriedenheit, gemessen mit dem sogenannten Net Promoter Score (NPS), stieg auf 55 – und damit auf einen anerkannt hohen Wert in der Industrie. Insgesamt entschieden sich rund 3,4 Millionen Passagiere für Deutschlands größten Ferienflieger.

Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen eine solche Top-Performance bieten können,

sagt Eurowings CEO Jens Bischof.

Allein in den Osterferien haben wir mehr als eine Million Fluggäste an ihre Ziele in ganz Europa geflogen – und das mit einer Regelmäßigkeit von annähernd 100 Prozent. Dass sich laut Umfragen mehr als 80 Prozent unserer Kund:innen wieder für einen Flug mit Eurowings entscheiden würden, ist das Resultat einer hervorragenden Teamleistung. Es spornt uns an, diese starke Performance in einem erneut buchungsstarken Reisejahr 2025 fortzuschreiben.

Eurowings verzeichnete auch im ersten Quartal 2025 eine starke Nachfrage nach touristischen Flugreisen und hat ihr Angebot um zwölf Prozent ausgeweitet – darunter weitere Direktverbindungen in die Golfregion, die Eurowings aufgrund positiver Resonanz sukzessiv aufgestockt hat. Unterm Strich steht das Point-to-Point-Geschäftsfeld des Lufthansa Konzerns – bestehend aus Eurowings und der Beteiligung an SunExpress – im ersten Quartal 2025 mit einem Ergebnis von minus 201 Millionen Euro in den Büchern (Adjusted Ebit). Hier schlagen sich neben dem traditionell schwächeren Wintergeschäft auch die weiter steigenden Steuern und Gebühren am Luftverkehrsstandort Deutschland nieder. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg auf knapp 5.400.

