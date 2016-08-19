Eurowings mit Flügen ab Salzburg

Eurowings Airbus (Foto: Eurowings)

Eurowings baut das Angebot in Österreich aus und stationiert nach drei Flugzeugen in Wien im Januar kommenden Jahres auch einen Jet in Salzburg.

Von der Salzach aus bietet Eurowings Europe mit österreichischer Zulassung als Luftfahrtunternehmen dann auch günstige Flüge auf höchstem Qualitätsniveau nach Brüssel, Genf, Hamburg, Köln/Bonn, Paris und Zürich an, die Städte werden mit einem Airbus A320 angeflogen. Brüssel, Genf, Hamburg, Paris und Zürich sind neue Eurowings-Ziele, Köln/Bonn steht bereits auf dem Flugplan des Salzburger Flughafens.

Die österreichische Airline unter dem Dach der Eurowings-Familie war am 23. Juni ab Wien mit dem ersten eigenen Flugzeug an den Start gegangen. Auch für Salzburg werden Crews für Cockpit und Kabine neu eingestellt: Eurowings Europe schafft so vom ersten Tag an neue Arbeitsplätze in der viertgrößten Stadt Österreichs.

Eurowings fliegt ab Januar 2017 ab Salzburg sechsmal pro Woche nach Zürich, dreimal pro Woche nach Genf, viermal nach Brüssel, fünfmal nach Paris und dreimal in der Woche nach Hamburg Das Angebot nach Köln/Bonn wird auf sieben wöchentliche Flüge ausgebaut. Die neuen Flüge können im Internet unter www.eurowings.com oder über das Callcenter unter der österreichischen Nummer 0800 802682 oder der deutschen Nummer 0180 6 320 320 ab Anfang September gebucht werden.

Ende Juli 2016 wurde ein zweiter Airbus A320 in Wien stationiert und nahm seinen Dienst auf, Ende Oktober kommt ein weiterer zur Flotte hinzu. Ab Ende Oktober wird Eurowings Europe dann bereits 15 Destinationen am Standort Wien anbieten. Die sechs Strecken ab Salzburg, die mit einem vierten Flugzeug bedient werden, runden dann ab Januar kommenden Jahres das Angebot der Eurowings ab Österreich weiter ab.

Oliver Wagner, Geschäftsführer von Eurowings: „Eurowings legt in Österreich ein starkes Wachstum vor und schafft zahlreiche neue Arbeitsplätze im Land. Damit kommen wir unserem Anspruch, die Nummer eins in unseren Heimatmärkten zu werden, wieder ein Stück näher.“ Die österreichische Tochter von Eurowings soll schon im ersten vollen Betriebsjahr etwa eine Million Passagiere befördern.

Roland Hermann, Geschäftsführer des Salzburg Airport: „Wir sehen Eurowings als wichtigen Partner, der mit der Qualität des Lufthansa-Konzerns und günstigen Direktflugverbindungen punktet. Mit diesen interessanten Strecken wird nicht nur das Flugangebot ab Salzburg erweitert und aufgewertet, auch der langjährigen Nachfrage vieler unserer Kunden kann damit entsprochen werden“, freut sich Flughafengeschäftsführer Roland Hermann.

Heinz Schaden, Bürgermeister von Salzburg: „Es freut mich sehr, dass Eurowings in Kürze neben Wien ein neues Standbein in Salzburg aufbaut. Die zusätzlichen Verbindungen in europäische Metropolen sind ein Gewinn für die Salzburger Fluggäste, sie stärken den Flughafenstandort Salzburg und schaffen darüber hinaus 30 qualifizierte Arbeitsplätze.“

Auch der Präsident der Tourismus Oberbayern–München e.V. und Vorsitzender des Tourismusausschusses im Wirtschaftsbeirat Bayern, Robert Salzl, begrüßt die Erweiterung der Verbindungen von und nach Salzburg mit Eurowings und hofft auf zusätzliche Gäste aus aller Welt. Die Region Oberbayern erwarte sich frische Impulse, welche auch den Geschäftsreisenden zugutekommen sollen.

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