Eurowings meldet soliden Februar

Brussels Airlines A319 (Foto: Brussels Airlines)

Mit Eurowings und Brussels Airlines flogen im Februar 2019 insgesamt 2,331 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 1,6 Prozent.

Bei den beiden Lufthansa Tochter Airlines Eurowings und Brussels Airlines stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 8,5 Prozent auf 4,332 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 8,2 Prozent auf 3,353 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,4 Prozent und hat sich somit um 0,2 Prozentpunkte verschlechtert.