Eurowings konnte stark wachsen

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Mit Eurowings flogen im Dezember 2016 insgesamt 1,327 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 10,3 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Eurowings wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 34,2 Prozent auf 1,979 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich um 32,7 Prozent auf 1,528 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,2 Prozent und hat sich somit um 0,9 Prozentpunkte abgeschwächt.

In den ersten zwölf Monaten des laufenden Jahres konnte Eurowings insgesamt 18,430 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,8 Prozent.