Eurowings gibt Maizahlen bekannt
13.06.2016 JS
Mit Eurowings flogen im Mai 2016 1,735 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 5,8 Prozent.
Bei der Lufthansa Tochter Eurowings stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 19,6 Prozent auf 1,972 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 19 Prozent auf 1,814 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 80,1 Prozent und hat sich somit um 4,3 Prozentpunkte verbessert
In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte Eurowings insgesamt 6,475 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.