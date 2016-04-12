Eurowings gibt Märzzahlen bekannt
12.04.2016 JS
Mit Eurowings flogen im März 2016 1,298 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 8,6 Prozent.
Bei der Lufthansa Tochter Eurowings stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmärz um 27,3 Prozent auf 1,712 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 35,3 Prozent auf 1,332 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,8 Prozent und hat sich somit um 4,6 Prozentpunkte verbessert.