Eurowings gibt Junizahlen bekannt

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Mit Eurowings flogen im Juni 2016 1,764 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 6,9 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Eurowings stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 20,9 Prozent auf 2,352 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 18 Prozent auf 1,853 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 78,8 Prozent und hat sich somit um 1,9 Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Eurowings insgesamt 8,239 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,4 Prozent.