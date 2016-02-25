Eurowings gibt Januarzahlen bekannt

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Mit Eurowings flogen im Januar 2016 1,006 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 9,1 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Eurowings stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 35 Prozent auf 1,513 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 48,8 Prozent auf 1,091 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 72,1 Prozent und hat sich somit um 6,7 Prozentpunkte verbessert.