Eurowings gibt Februarzahlen bekannt

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Mit Eurowings flogen im Februar 2016 999 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 14,7 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Eurowings stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 41,5 Prozent auf 1,445 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 51,9 Prozent auf 1,031 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 71,4 Prozent und hat sich somit um 4,9 Prozentpunkte verbessert.