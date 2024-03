Eurowings gibt Codeshare mit Aegean Airlines bekannt

Airbus A320 Eurowings Start am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Eurowings baut sein Partnerschaftsnetzwerk aus und holt mit Aegean Airlines eine weitere Fluglinie an Bord.

Im Rahmen eines bilateralen Codeshare-Abkommens werden dabei ausgewählte Flüge der größten griechischen Fluggesellschaft künftig auch unter Eurowings Flugnummer buchbar. Ebenso werden Eurowings Verbindungen unter Flugnummern von Aegean Airlines angeboten und über die jeweiligen Kanäle der Partner-Airline vertrieben. Kund:innen beider Airlines profitieren so von einem wachsenden Angebot an Direktverbindungen in die stark gefragten touristischen Regionen Griechenlands und am Mittelmeer.

Die Codeshare-Kooperation mit Aegean Airlines umfasst in einem ersten Schritt insbesondere Verbindungen in die touristischen Hotspots Griechenlands sowie zu Mittelmeerzielen, die gemeinsam vermarktet werden. Dazu zählen unter anderem Flüge zu den beliebten Urlaubsdestinationen Heraklion, Thessaloniki und Athen. Es ist vorgesehen, das gemeinsame Streckenangebot sukzessive zu erweitern.

Eurowings CEO Jens Bischof: „Die Zusammenarbeit ist Teil unserer europäischen Wachstumsstrategie und stärkt unsere Position als größter deutscher Ferienflieger. Dabei stehen wir in der Tradition der Lufthansa Group für einen kooperativen Ansatz, der Europa stärker zusammenwachsen lässt. Das Abkommen kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn wir verzeichnen derzeit die stärksten Buchungseingänge seit vier Jahren – ein klares Indiz dafür, wie stark sich der Reisesommer 2024 entwickelt.“

Aegean CCO Roland Jaggi: „Wir freuen uns sehr über die Codeshare-Vereinbarung, da sie unser Streckennetz erweitert und unseren Kund:innen mehr Optionen bietet. Gleichzeitig unterstützt sie unser Engagement, durch starke Partnerschaften einen klaren Mehrwert zu schaffen. Diese Zusammenarbeit eröffnet neue Möglichkeiten für unsere Passagier:innen und trägt zum Erfolg beider Fluggesellschaften und der griechischen Tourismusindustrie bei.“

Pan-europäischer Fokus mit Partnern aus dem Süden

Das Codeshare-Abkommen mit Aegean Airlines ergänzt die Kooperation, die Eurowings bereits seit 2021 mit der führenden tschechischen Airline Smartwings unterhält und insbesondere Kund:innen ab Prag eine wachsende Anzahl an Direktverbindungen ermöglicht. Darüber hinaus hat Eurowings 2023 eine Vertriebspartnerschaft mit der spanischen Airline Volotea geschlossen. Sie bietet Kund:innen beider Airlines mehr als 140 Verbindungen auf den Websites des jeweiligen Partners und damit Zugang zu einem deutlich größeren Angebot an Reisemöglichkeiten in ganz Europa.

