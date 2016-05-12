Eurowings gibt Aprilzahlen bekannt

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Mit Eurowings flogen im April 2016 1,438 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 3,1 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Eurowings stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresapril um 19,6 Prozent auf 1,972 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 17,5 Prozent auf 1,493 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 75,7 Prozent und hat sich somit um 1,3 Prozentpunkte verschlechtert.