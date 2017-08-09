Eurowings fliegt von München nach Köln

Eurowings Airbus A320 Take Off in München (Foto: Flughafen München)

Ab dem Sommer 2018 fliegt die Low-Cost-Airline Eurowings zwischen München und Köln/Bonn.

Mit vier täglichen Flügen sind dann die beiden Langstreckenstandorte der Airline so miteinander verknüpft, dass die Fluggäste für ihren Langstreckenflug die beiden Flughäfen Köln/Bonn und München miteinander kombinieren können: Ab beiden Airports fliegt Eurowings zum großen Teil identische Fernziele an.

Von der neuen Flugstrecke profitieren darüber hinaus auch Umsteiger auf die Europaverbindungen der Eurowings sowie Fluggäste, die innerdeutsch unterwegs sind: Die Strecke zwischen Köln/Bonn und München ist eine wichtige innerdeutsche Flugverbindung, so dass die vier täglichen Frequenzen der Eurowings das bestehende Angebot der Lufthansa sinnvoll ergänzen. Beide Airports sind auf kurze Wege und schnelles Umsteigen ausgerichtet, so dass das Eurowings Geschäftskonzept auf ein ideales Infrastrukturumfeld trifft.

Oliver Wagner, Eurowings Geschäftsführer: „Mit der Strecke Köln/Bonn – München verknüpfen wir unsere reichhaltigen Streckenangebote an beiden Flughäfen ideal miteinander. Davon profitieren unsere Fluggäste wesentlich: Sie erhalten jetzt deutlich mehr Flexibilität vor allem für die Planung einer Langstreckenreise mit Eurowings. Als derzeit am schnellsten wachsende Fluggesellschaft in Europa legen wir weiter Tempo vor und steigern die Qualität unseres Produkts und unseres Netzwerks schnell und nachhaltig. Und wir sehen den Erfolg an unseren Geschäftszahlen: Eurowings überzeugt immer mehr Kunden, wir platzieren unser wachsendes Streckenangebot sehr erfolgreich am Markt.“

Zwischen Köln/Bonn und München pendelt Eurowings ab dem 25. März 2018 täglich viermal, auch am Wochenende. Die Flugzeiten sind mit Abflügen ab Köln/Bonn um 7.25 Uhr, 11.05 Uhr, 14.35 Uhr und 18.50 Uhr sowie ab München um 09.05 Uhr, 12.50 Uhr, 16.35 Uhr und 20.35 Uhr sehr gut auf die Abflugzeiten der Interkontinentalflüge und wichtiger Europaverbindungen abgestimmt. Für die Strecke wird ein moderner Airbus A319 eingesetzt, der zum Beispiel auch Internet an Bord bietet.

Tickets für die neue Verbindung zwischen Köln/Bonn und München können ab sofort gebucht werden, teilt die Airline mit.

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