Eurowings fliegt von Köln/Bonn nach Eriwan

Eurowings Airbus A320 (Foto: Eurowings)

Eurowings nimmt eine neue Direktverbindung auf und fliegt vom Flughafen Köln/Bonn erstmals in die armenische Hauptstadt Eriwan.

Jeweils freitags startet um 14.20 Uhr ein Airbus A320 nach Armenien mit Ankunft um 20.40 Uhr. Zurück geht es um 21.30 Uhr mit Landung am Flughafen Köln/Bonn um 00.20 Uhr des Folgetages Bei allen Flugzeiten handelt es sich um lokale Zeiten. Der Premierenflug am vergangenen Freitag, 6. August 2021, war mit über 150 Passagieren gut gebucht.

Marcelo Wende, Direktor des „Armenia“ International Airports“ CJSC, sagte: „Wir freuen uns, dass Eurowings in den armenischen Markt eintritt. Wir gratulieren der Fluggesellschaft und wünschen ihr einen erfolgreichen Betrieb und sichere Flüge. Von nun an werden die Möglichkeiten, direkt nach Europa zu reisen, zunehmen.“

Die Flüge erweitern das Angebot im Bereich der „Familien und Heimatbesuche“, in dem die Lufthansa-Tochter schon zahlreiche Verbindungen beispielsweise nach Griechenland, Kroatien, Algerien, in die Türkei, nach Beirut im Libanon oder Erbil im Nordirak anbietet. Zuletzt wurden im Juli Flüge ins georgische Tiflis sowie nach Jekaterinburg und Krasnodar in Russland im Programm aufgenommen. Eurowings ist in diesem Marktsegment führend und weitet ihre Position aufgrund der steigenden Nachfrage zunehmend aus. So profitieren noch mehr Reisende von Direktverbindungen in ihre Heimatländer. Insgesamt umfasst das Eurowings Streckennetz Verbindungen zu mehr als 100 Zielen in Europa.

Eriwan ist die Hauptstadt Armeniens und als größte Metropole des Landes mit über 1 Millionen Einwohner auch gleichzeitig dessen wissenschaftliches, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum.

Flüge sind ab sofort über die Eurowings-Website ab 129,99 Euro (Stand August 2021) buchbar. Die Preise gelten jeweils für Oneway Verbindungen.

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