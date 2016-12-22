Eurowings fliegt Weihnachtsgeschenke nach Süddeutschland

Eurowings Airbus (Foto: Eurowings)

Weihnachtsgeschenke für Süddeutschland im Anflug: Die deutsche Fluglinie Eurowings kommt an den Flughafen München und startet ab Donnerstag (22.12.) den Verkauf von 32 neuen Günstig-Strecken.

Damit gibt die Qualitäts-Low-Cost-Airline aus dem Lufthansa-Konzern ab März 2017 in Süddeutschland richtig Gas. Eurowings stationiert in München zum Start des Sommerflugplans gleich vier Jets vom Typ Airbus A320 und bietet fortan eine große Auswahl der attraktivsten Europa-Ziele zum kleinen Preis. Unter den neuen Flugzielen sind beliebte Feriendestinationen in Italien, Griechenland, Portugal und Spanien (u.a. Ibiza, Palma de Mallorca), aber auch Metropolen wie London, Paris oder Rom. Die neuen Flugstrecken sind ab 29,99 Euro schon ab morgen (Donnerstag, 22. Dezember 2016) erstmals buchbar: im Internet unter www.eurowings.com oder über das Callcenter unter der Telefonnummer 0180 6 320 320. Unter zahlreichen Weihnachtsbäumen könnten in diesem Jahr damit erstmals günstige Eurowings Flugtickets von und nach München liegen. Die Experten wissen: Wer früh bucht, sichert sich Zugriff auf die besten und günstigsten Angebote.

Mit Einführung von 32 neuen Verbindungen steht der Flughafen der bayerischen Millionenmetropole 2017 im Zeichen der neuen Eurowings. Die Airline ist zwar an vielen deutschen Flughäfen bereits stark vertreten, etwa am Heimatflughafen Köln/Bonn sowie in Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin oder Hannover. Doch nie zuvor ist Eurowings an einer neuen Basis aus dem Stand heraus mit vier Flugzeugen gestartet: Vom Erdinger Moos und zurück bietet die Airline künftig 89 wöchentliche Flüge und erwartet in der Sommerperiode 2017 bereits rund 400.000 Eurowings Fluggäste am Münchner Flughafen.

Karl Ulrich Garnadt, im Lufthansa-Vorstand für Eurowings verantwortlich: „Mit diesem neuen Flugprogramm ab München positionieren wir uns einmal mehr als Wachstumsmotor in der Lufthansa Group. Unser Kurs, im Markt der preisgünstigen Direktflüge einen europaweit führenden Qualitätsanbieter aufzubauen, erhält durch die neue Basis in Süddeutschland jede Menge Schub für 2017."

Eurowings (zurzeit 93 Flugzeuge) hat in der Vorwoche bekannt gegeben, 33 zusätzliche Flugzeuge von Air Berlin für sechs Jahre samt Cockpitcrews und Kabinenpersonal zu mieten. Darüber hinaus hat die Lufthansa Group vor wenigen Tagen die vollständige Übernahme von Brussels Airlines perfekt gemacht. Die belgische Fluglinie, die zurzeit 51 Flugzeuge betreibt, wird ebenfalls Teil der wachsenden Eurowings Gruppe.

Dr. Michael Kerkloh, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH: „Das Engagement dieser Airline am bayerischen Luftverkehrsdrehkreuz ist eine frohe Botschaft für uns, aber vor allem auch für die Reisenden, die von den neuen Angeboten profitieren werden. Für die Eurowings stehen die Zeichen für eine erfolgreiche Entwicklung am Flughafen München meiner festen Überzeugung nach sehr günstig. Deshalb glaube ich auch, dass die Stationierung der vier Flugzeuge eine Basis schafft, die sich in den kommenden Jahren weiter ausbauen lässt.“

Zu den 32 Strecken, die der Qualitäts-LowCost-Carrier ab München neu anbietet, gehören Ferien- und Kurzurlaubsdestinationen sowie Städteziele, die für Privat- und für Geschäftsreisende gleichermaßen attraktiv sind. Im Detail sind dies: Amsterdam (6 Flüge pro Woche), Paris/Charles de Gaulle (6 Flugverbindungen pro Woche), Genf (6/Woche), London-Stansted (6/Woche), Basel (5/Woche), Edinburgh (5/Woche), Nizza (5/Woche), Rom (5/Woche), Thessaloniki (4/Woche), Neapel (3/Woche), Pula/Kroatien (3/Woche), Zadar (3/Woche), Catania (2/Woche), Dubrovnik (2/Woche), Faro (2/Woche), Glasgow (2/Woche), Heraklion (2/Woche), Kavala/Griechenland (2/Woche), Kreta (2/Woche), Lamezia Terme/Italien (2/Woche), Mykonos (2/Woche), Olbia/Sardinien (2/Woche), Palermo (2/Woche), Rhodos (2/Woche), Bastia (1/Woche), Cagliari/Sardinien (1/Woche), Ibiza (1/Woche), Korfu (1/Woche), Porto (1/Woche), Brindisi/Italien (1/Woche), Kos (1/Woche). Palma de Mallorca wird jeden Samstag von München aus angeflogen – in Ergänzung zum Angebot mit den in Palma stationierten Eurowings-Jets.

Bei Eurowings haben die Gäste die Wahl zwischen den drei Tarifklassen BASIC, SMART und – auf ausgewählten Strecken – BEST. Die Tarife beinhalten jeweils unterschiedliche Leistungen und Servicepakete. Der BEST-Tarif wird für anspruchsvolle Privatkunden angeboten, die Wert auf Komfort und Exklusivität legen. Dieses Angebot beinhaltet hohen Sitzkomfort mit viel Beinfreiheit im exklusiven vorderen Kabinenteil. Zudem sind zwei Freigepäckstücke zu je 23 kg, à-la-Carte-Menü an Bord, Priority Check-in, Lounge-Zugang sowie die Möglichkeit zum Sammeln von Meilen (inkl. HON Circle Meilen) im BEST-Tarif inklusive. Der günstigere SMART-Tarif beinhaltet Extraleistungen wie die Mitnahme eines Gepäckstücks bis 23 kg, einen Snack und Softdrinks an Bord sowie ebenfalls die Möglichkeit zum Sammeln von Meilen und den Lounge-Zutritt für Miles & More Statuskunden.

Der BASIC-Tarif bietet das pure Reiseerlebnis zu einem günstigen Preis, zu dem weitere Leistungen individuell hinzugebucht werden können.

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