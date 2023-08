Eurowings expandiert nach Nürnberg

Airbus A320neo Eurowings (Foto: Airbus)

Eurowings ist traditionell mit dem Airport Nürnberg verbunden. Jetzt verstärkt die Airline ihre Präsenz deutlich und eröffnet eine eigene Basis mit einem in Nürnberg stationierten Flugzeug.

Geschäftsführer Dr. Michael Hupe bezeichnet dies als weiteren Meilenstein im Ausbau des touristischen Angebots. „Die Eröffnung der Basis spricht für das Vertrauen, das Eurowings in die Potenziale unseres Marktes und in die Zusammenarbeit mit dem Airport setzt. Die Stationierung trägt auch zur weiteren Diversifizierung des touristischen Programms bei. Mit anderen Worten: Die Auswahl an Flugzielen und Airlines für Passagiere aus der Metropolregion Nürnberg wird noch größer.“, so Dr. Hupe.

„Aus der Krise heraus haben wir Eurowings grundlegend verändert und zu Deutschlands größtem Ferienflieger entwickelt”, sagt Eurowings CEO Jens Bischof. „Diese Position werden wir jetzt gezielt ausbauen und uns am Flughafen Nürnberg sehr deutlich verstärken. Mit unserem Programm an attraktiven Direktflügen sorgen wir für eine bessere Anbindung der Regionen in Nordbayern, insbesondere an die beliebtesten Sonnenziele in Südeuropa.”

Neues Reiseziel in Griechenland

Neben den mehrmals täglichen Mallorca-Flügen werden dreimal wöchentlich Heraklion, zweimal wöchentlich Rhodos und – neu – zweimal wöchentlich Preveza angesteuert. Die Hafenstadt an der griechischen Westküste ist nicht nur für Urlauber attraktiv, sondern dürfte auch für die große griechische Community in Franken für Familien- und Freundschaftsbesuche interessant sein. Alle Flüge sind demnächst buchbar.

Eurowings und den Airport Nürnberg verbindet eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit, die bis in die 1980er Jahre zurückreicht: Damals startete die Vorgängergesellschaft Nürnberger Flugdienst (NFD) des Nürnberger Unternehmers Hans Rudolf Wöhrl, aus der später Eurowings hervorging. Anschließend unterhielt Eurowings bis 2011 eine Technikwerft am Standort.

Die Eurowings-Ziele ab Nürnberg in der Übersicht

Winter 2023/24

Gran Canaria

Marsa Alam

Hurghada

Mallorca

Sommer 2024

Heraklion

Rhodos

Mallorca

Preveza (NEU)