Eurowings eröffnet Crew Training Center in Düsseldorf

Eurowings Boeing 737-8 (Foto: Boeing)

Gemeinsam mit Lufthansa Aviation Training setzt Eurowings an ihrer größten Basis neue Maßstäbe für moderne Sicherheits- und Serviceschulungen.

Eurowings und Lufthansa Aviation Training (LAT) haben offiziell ihr erstes gemeinsames Trainingszentrum in Düsseldorf eröffnet. Der Standort liegt in direkter Nachbarschaft zum Flughafen und bietet den Crews von Eurowings künftig moderne Trainingsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zur größten Eurowings Basis. LAT betreibt das Zentrum im Auftrag von Eurowings und ermöglicht dort Sicherheits- und Servicetrainings nach neuesten Standards.

Das neue Trainingszentrum verfügt auf einer Fläche von 2.000 m² neben modernen Schulungs-räumen über eine Vielzahl an Trainingsgeräten: Dazu zählen eine Kabinen-Attrappe für Evakuierungsübungen, ein Door-Trainer zum richtigen Umgang mit Flugzeugtüren sowie weitere Geräte für den Flugzeugtyp Airbus A320. Ein Rutschenturm für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge ergänzt die Ausstattung im Innenbereich. Im Außenbereich des neuen Zentrums können Crewmitglieder die Brandbekämpfung an Bord trainieren. Ab 2027 ergänzt eine Virtual Reality Area die Trainingsausstattung, in der Flugbegleiter:innen und Pilot:innen in einer virtuellen Umgebung ausgewählte Trainingsszenarien realitätsnah üben können. Bis zu 150 Trainees können künftig täglich am neuen Standort geschult werden.

Neues, praxisorientiertes Trainingskonzept

Mit dem neuen Training Center entwickelt Eurowings auch die Trainingsinhalte weiter: Das Ground Recurrent Training – die regelmäßige Auffrischungssschulung - für die Besatzungen orientiert sich künftig anhand von praxisnahen Situationen aus dem Arbeitsalltag noch stärker an den Kompetenzen, die im Flugbetrieb gefragt sind. Nach Brussels Airlines ist Eurowings die zweite Airline der Lufthansa Group, die das neue Recurrent-Konzept einführt. Zusätzlich profitieren die Crews aufgrund der Nähe zum Flughafen Düsseldorf von kurzen Wegen.

Edi Wolfensberger, COO von Eurowings: „Mit dem neuen Eurowings Crew Training Center schaffen wir gemeinsam mit Lufthansa Aviation Training optimale Trainingsbedingungen direkt an unserer größten Basis in Düsseldorf. Unsere Kabinen- und Cockpitcrews können hier künftig praxissnah, effizient und nach höchsten Standards trainieren. Unser Investment in die Sicherheit und Servicequalität an Bord ist zugleich auch ein klares Bekenntnis von Eurowings zum Luftverkehrsstandort NRW.“

Matthias Spohr, CEO Lufthansa Aviation Training: „Mit der heutigen Eröffnung setzen wir gemeinsam mit Eurowings einen wichtigen Meilenstein für den Ausbau hochwertiger Trainings- infrastruktur in Nordrhein-Westfalen. In enger Abstimmung ist es uns gelungen, in kurzer Zeit eine modernes, auf die Bedürfnisse von Eurowings zugeschnittenes Trainingszentrum für Safety- und Service-Schulungen am Standort Düsseldorf zu schaffen. Ich wünsche unseren fliegenden Kolleginnen und Kollegen ein stets sicheres, interessantes und erfolgreiches Training.“

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