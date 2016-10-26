Eurowings bietet Flugpreisreservierung an

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Eurowings führt ab sofort eine 72-Stunden-Reservierung auf den Flugpreis ein.

Damit können sich Kunden den Preis für eine gefundene Flugverbindung reservieren und erst einmal mit der Familie oder Freunden gemeinsam planen oder in Ruhe weitere Komponenten ihrer Reise wie Konzertkarten, Mietwagen oder Hotel buchen. Die Preisreservierung verfällt nach 72 Stunden automatisch. Sie kostet pro Person und Richtung zwei Euro auf der Kurzstrecke und zehn Euro auf der Langstrecke.

Kunden können die neue Reservierung bei Buchung über die Webseite der Airline nutzen. Auch für Reisebüros ist die Preisreservierung verfügbar. Wichtig ist auch zu wissen: Während der Zeit der Preisreservierung muss der Flugpreis noch nicht entrichtet werden, erst mit der Umwandlung der Option in eine feste Buchung wird der Flugpreis zur Zahlung fällig. Vorher fallen lediglich die Entgelte für die Preisreservierung an.

Die Preisreservierung (Englisch: Save Your Price) ist auf alle drei Eurowings Tarife BASIC, SMART und BEST anwendbar. Sie ist nur bei Buchungen über die Eurowings Website nutzbar, nicht über Flugportale. Allerdings können die Preise nur bis 21 Tage vor dem Abflug reserviert werden, danach steht die Funktion nicht mehr zur Verfügung. Ebenso gilt sie nicht für Aktionspreise, die mit einem „Sale“-Hinweis gekennzeichnet sind. Auch für Flex-Tarife steht die neue Funktion nicht zur Verfügung.

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