Eurowings bedient Düsseldorf Porto auch im Winter

Eurowings Airbus A320 Take Off in München (Foto: Flughafen München)

Eurowings bedient Düsseldorf-Porto neu auch im Winter und startet ab dem 29. Oktober jeweils am Sonntagnachmittag ab Düsseldorf nach Porto.

Ab dem 2. November kommt donnerstags eine zweite Verbindung hinzu. Der Hinflug findet in der Mittagszeit statt, der Rückflug von der portugiesischen Metropole wieder Richtung Düsseldorf am frühen Nachmittag.

Porto ist eine faszinierende und lebhafte Stadt, die sich langsam in ein beliebtes Urlaubsziel verwandelt. Sie gilt als Namensgeberin des Landes und wird daher als heimliche Hauptstadt Portugals gesehen. Die Stadt befindet sich an der Mündung des Douro, einem 897 Kilometer langen Fluss, der im Atlantik mündet.

Am besten lässt sich die Stadt bei einem Spaziergang erkunden. In einem Labyrinth aus engen Straßen des Ribeira Viertels, dem ältesten Viertel der Stadt, das zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört, können sich Touristen vorbei an antiken Gebäuden treiben lassen oder in einem der zahlreichen Cafés entspannen.

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