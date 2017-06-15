Eurowings baut Streckennetz weiter aus

Eurowings Airbus A320 Take Off in München (Foto: Flughafen München)

Ab dem 29. Oktober 2017 nimmt die Fluggesellschaft Eurowings den Flughafen Wien-Schwechat in ihr Flugprogramm ab Dortmund auf.

Wien 21:30 Uhr. Die Landeshauptstadt Österreichs ist eine der attraktivsten Metropolen in Europa und bietet neben dem Stephansdom, der Spanischen Hofreitschule oder dem Schloss Schönbrunn eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten. Der Flughafen Wien ist zugleich ein Knotenpunkt für Flüge nach Osteuropa und in den Nahen Osten und Heimatflughafen zahlreicher Airlines. Ebenfalls mit Beginn des Win terflugplans 2017/18 trägt die Eurowings auch der starken Nachfrage nach München-Verbindungen Rechnung und ergänzt die drei täglichen Flüge um einen weiteren Umlauf.

Durch diese Ergänzung ist Dortmund perfekt mit München verbunden. Die Möglichkeiten, attraktive Drehkreuzverbindungen zu erreichen, werden damit nochmals erhöht.

- Montag bis Freitag

- Dortmund 10:20 Uhr

- München 11:25 Uhr

- München 12:05 Uhr

- Dortmund 13:15 Uhr

"Mit der Neuaufnahme von Wien in den Flugplan und der Ausweitung der München-Verbindung steigert Eurowings das Angebot in Dortmund signifikant. Dass damit eine Fluggesellschaft, die ihre Wurzeln in Dortmund hat, wieder zum Wachstum am Airport beiträgt, freut mich ganz besonders", kommentiert Flughafen-Geschäftsführer Udo Mager. Die Nachricht über die Kapazitätserhöhung erreichte am Rande der heutigen Sitzung auch die Mitglieder des Aufsichtsrates der Flughafen Dortmund GmbH. Das Gremium zeigte sich über die damit verbundenen Entwicklungsperspektiven ebenfalls optimistisch.

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