Eurowings baut Streckennetz deutlich aus

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Eurowings erweitert das Streckenangebot ab ihrer ersten spanischen Basis auf Mallorca.

Schon vor Stationierung der ersten beiden Flugzeuge ab Mai kommenden Jahres wird das Angebot mit drei neuen Destinationen in Deutschland deutlich ausgebaut. Auch ab Wien wächst das Angebot an Günstig-Strecken mit Start des Sommerflugplans Ende März 2017 noch einmal deutlich: Hier nimmt die Qualitäts-Low-Cost-Airline gleich 13 neue Strecken auf und erweitert die Frequenzen auf bereits bestehenden Verbindungen.

Die beiden Standorte Palma de Mallorca und Wien spielen so eine wichtige Rolle bei der aktuellen Expansionsstrategie der Fluggesellschaft aus dem Lufthansa-Konzern. Die Angebote der Airline kommen bei den Kunden gut an, die Buchungen ab Wien und ab Palma de Mallorca entwickeln sich gut. Dies zeigt, dass Eurowings mit attraktiven dezentralen Strecken genau auf das richtige Marktsegment setzt.

Ab Wien kommen im Frühjahr 2017 folgende neue Ziele zum Flugplanangebot hinzu: Alicante, Brindisi, Birmingham, Bastia, Ibiza, Madrid, Mytilene auf Lesbos, Malta, Nizza, Olbia, Porto, Paphos auf Zypern und Samos. Auf den bereits bestehenden Verbindungen nach Hannover, Faro, Rom, Köln/Bonn, Palma de Mallorca und Barcelona führt die Fluggesellschaft zusätzliche Verkehrstage ein, erhöht damit das Sitzlatzangebot und kann den Kunden so mehr Flexibilität bei der Reiseplanung bieten. Mit 13 neuen Strecken und dem Ausbau dreier bestehender Verbindungen zeigt Eurowings deutlich mehr Präsenz am Flughafen Wien.

Aber auch Palma de Mallorca, die erste spanische Basis der Eurowings, steht im kommenden Sommer im Blickpunkt für das Wachstum der Qualitäts-LowCost-Airline: Mallorca ist einer der größten touristischen Märkte Europas, die spanische Mittelmeerinsel gilt inzwischen weit über Deutschland hinaus als Top-Urlaubsdestination mit Sonnengarantie und vermeldet seit Monaten einen Besucherrekord nach dem nächsten. Ab Mai 2017 wird sich Eurowings dort verstärkt als wichtiger Marktteilnehmer positionieren und zunächst zwei Flugzeuge auf der Sonneninsel stationieren. Von Mallorca aus bietet Eurowings künftig zahlreiche preisgünstige Direktverbindungen nach Deutschland sowie in andere europäische Städte an.

Neue Eurowings Strecken von Palma de Mallorca aus sind Friedrichshafen, Graz Linz, Bremen und München. Auf den bereits bestehenden Strecken nach Basel, Köln/Bonn, Dresden, Dortmund, Düsseldorf, Karlsruhe/Baden-Baden, Münster/Osnabrück, Hamburg, Leipzig, Nürnberg, Paderborn/Lippstadt und Saarbrücken wird das Angebot an zusätzlichen Flugtagen teils erheblich ausgebaut.

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