Eurowings Discover mit eigenem Webauftritt

Eurowings Discover Airbus A330 (Foto: Eurowings Discover)

Eurowings Discover, die Ferienairline der Lufthansa Group, präsentiert sich zukünftig auf einer eigenen Website unter eurowings-discover.com.

Bisher waren sämtliche Informationen rund um das Angebot der Ferienfluggesellschaft sowie die Möglichkeit der Buchung ausschließlich auf den Websites der Partner-Airlines Eurowings und Lufthansa beheimatet. Auf diese Weise konnte gleich zum Start der Airline vor rund 15 Monaten große Sichtbarkeit und Bekanntheit erreicht werden.

Nun konsolidiert die Frankfurter Airline alle Informationen rund um ihr Produkt- und Serviceangebot auf einer eigenen Website und unterstreicht mit einem frischen und modernen Auftritt ihr Ferienprofil. Die Website wird in den kommenden Wochen sukzessive um Inhalte und technische Funktionen erweitert.

„Ein eigenes digitales Zuhause ist der konsequente nächste Schritt im Aufbau unserer Airline, auch, um die Übersichtlichkeit und Nutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern. Die Menschen fliegen mit uns in die beste Zeit des Jahres, das sollte sich in der gesamten Reisekette widerspiegeln. Die Website als Informations- und Inspirationsquelle ist dabei ein wesentlicher Bestandteil,“ sagt Bernd Bauer, Chief Executive Officer von Eurowings Discover.

Buchungen erfolgen über eine nahtlose Weiterleitung zur Buchungsstrecke der Lufthansa auf lufthansa.com. Damit profitiert Eurowings Discover auch in Zukunft von der systemseitigen Integration und der engen Partnerschaft mit Lufthansa.

Die Navigationsstruktur der neuen Website ermöglicht es Besuchern, schnell und umfassend Antworten auf ihre Fragen zu erhalten und das Produkt- und Serviceangebot von Eurowings Discover besser kennenzulernen. Die Website begleitet Kund:innen über die gesamte Reisekette hinweg in die beste Zeit des Jahres.

Eurowings Discover hat seit ihrem Start im Juli 2021 über zwei Millionen Passagiere auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke ab Frankfurt und München befördert. Bis Ende des Jahres wächst die Flotte auf 22 eigene Flugzeuge.