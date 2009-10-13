Europas Flugverkehr ging zurück

Im September haben die europäischen Fluggesellschaft einen Rückgang des Passagierverkehrs um drei Prozent erlitten.

Dies meldete die Association of European Airlines (AEA) letzte Woche, nachdem zahlreiche Airlines ihre Monatsberichte publiziert hatten. Seit November 2008 seien die Zahlen rückläufig. Im August waren die Passagierkilometer um 1,8 Prozent zurück gegangen und die Airlines meldeten 3,5 Prozent weniger Gäste. Für den Monat September wird mit einem Einbruch der Passagierkilometer von drei Prozent gerechnet.