Europas Flughäfen melden weniger Verkehr

Cargo- und Passagiervolumen gingen im Dezember und Januar auf allen europäischen Flughäfen zurück.

Im Dezember sahen die Flughäfen durchschnittlich 7,7 Prozent weniger Passagiere als im selben Monat des Vorjahres. Im Januar sanken die Zahlen noch weiter und lagen schliesslich acht Prozent tiefer als im Vorjahr. Das Cargovolumen, ein Handelsindikator, war im Dezember sogar um 21,4 Prozent gefallen. Insgesamt, sagte Olivier Jankovec gegenüber Reuters, erwartet die Luftfahrtindustrie im Jahr 2009 einen Rückgang von rund fünf Prozent, man könne aber noch nicht sicher abschätzen, wie lange und mit welchen Folgen sich die Krise noch hinziehen werde.