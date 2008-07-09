Europa stimmt Emissionenhandel ab 2012 zu

Ab 2012 wird der Flugverkehr in das EU Emissionen Handelssystem ETS einbezogen. Dies beschlossen gestern wie erwartet das Europäische Parlament und der Europäische Rat.

Die Emissionenrechte werden etwa 95% der geschätzten Jahresemissionen ab 2013 decken. Alle Flüge ab und nach Europa sind davon betroffen. Die Einnahmen können die Mitgliederstaaten etwa für Forschung zum Klimaschutz einsetzen. Von den ETS befreit sind Flüge von Flugzeugen mit Höchstabfluggewicht unter 5,7 Tonnen, weniger als 243 Flüge in vier Monaten oder 10.000 Tonnen Emissionen im Jahr.

Die Fluggesellschaften sind über den Entscheid enttäuscht. Die AEA kritisierte die Regelung scharf und befürchtet mögliche Kosten für den Passagierluftverkehr in Europa von €5.3 Milliarden pro Jahr. Die IATA warnte vor internationalen Rechtstreits, denn die Eu habe kein Recht dazu, für zum Beispiel über dem Nahen Osten verursachten Emissionen ETS zu beziehen. Das Vorgehen verstosse gegen das Kyoto Protokoll und nur ein von der ICAO vermitteltes internationales Projekt könnte erfolgreich sein.

