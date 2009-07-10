Europa meldet weniger Passagiere

Die Airlines Europas haben im Mai den stärksten Rückgang bei den Passagierzahlen seit Beginn der Krise hinnehmen müssen.

Durchschnittlich transportierten die Fluggesellschaften im Monat Mai 8,3 Prozent weniger Passagiere. Zwar reagierten bis auf drei Airlines alle mit Kürzungen bei der Kapazität, doch meistens nicht schnell genug, um Verluste vermeiden zu können. Erste Analysen für den Monat Juni zeigen nur wenig bessere Zahlen, die Passagierzahlen sollen um 7,5 Prozent gefallen sein. Weltweit werden Verluste von insgesamt rund US$ 9 Milliarden im Jahr erwartet. Katastrophal war der Einbruch beim Cargosegment um 19,8 Prozent im Mai. Im Juni sind keine Zeichen der Besserung zu sehen.