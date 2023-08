Europäische Union unterstützt Airbus

Die EU gab bekannt, sie wolle die Entwicklung des neuen A350 XWB unterstützen, unter der Bedingung, dass die Produktion in Europa bleibt.

