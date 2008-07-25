Europäische Kommission veröffentlicht neue Blacklist

Die Europäische Kommission veröffentlichte die achte Ausgabe der schwarzen Liste der Fluggesellschaften, die aus dem europäischen Luftraum verbannt sind.

Die Iranische Mahan Airlines ist dank „dem grossem Einsatz und Fortschritt der Fluggesellschaft“ nicht mehr auf der Liste zu finden. Noch auf der Liste sind indonesische Fluggesellschaften wie Garuda Indonesia. „Die Kommission stellte fest, dass die indonesischen Behörden kein effizientes Aufsichtsprogramm entwickelt oder bei einer unter ihrer Kontrolle stehenden Fluggesellschaft umgesetzt haben,“ sagte die Kommission. Auch Ukraine Cargo Airways bleibt verbannt. Auch alle Fluggesellschaften aus Äquatorialguinea, Indonesien, Kirgisistan, Liberia, Sierra Leone, Swaziland und der Demokratischen Republik Kongo sind verboten.