Europäische Flughafen verlangen bis zu 4% mehr Gebühren

Seit 2007 haben die Flughafengebühren in Europa durchschnittlich um fast 4% zugenommen. Am meisten zugelegt haben die Flughäfen London Heathrow und Gatwick.

Gemäss Airport Charges Monitor sind die Gebühren in London Heathrow je nach Grösse des Flugzeuges um 40-50% gestiegen. In Gatwick wurden die Zuschläge um durchschnittlich 35-45% erhöht. Die Flughäfen begründen den massiven Preisanstieg mit ihrem Anliegen, die Airlines dazu zu bringen, vermehrt grössere Flugzeuge einzusetzen. Amsterdam Schiphol verzeichnet dagegen einen Rückgang der Preise um 8%. Auf allen Flughäfen sind die Passagierzuschläge noch schneller in die Höhe geschnellt als die flugzeugbedingten Gebühren. Insgesamt haben die Taxen für Inlandflüge mit kleinen Jets um 9%, mit Narrowbody Jets um 5% zugenommen. Bei Flügen innerhalb Europas betrug die Zunahme mehr als 3%, auf internationalen Strecken mit einem 747-400 3,6% gegenüber 2007. Unter den teuersten Flughäfen befinden sich neben den Engländern auch Charles de Gaulle in Paris und Amsterdam Schiphol.