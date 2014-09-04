Eurolot mit neuen Zielen ab Stuttgart

Die Fluggesellschaft Eurolot bietet ab Sonntag, den 26. Oktober 2014, tägliche Flüge von Stuttgart nach Warschau.

Im Einsatz ist eine moderne Bombardier Q400, ein zweimotoriges Turbopropeller Flugzeug mit 78 Sitzplätzen. Montags bis freitags werden zwei Hin- und Rückflüge angeboten. Der Abflug in Stuttgart ist jeweils um 10 Uhr 05 und 19 Uhr 40, Abflug in Warschau ist um 7 Uhr 15 und 16 Uhr 45, am Wochenende gibt es am Samstag einen Hinflug und Sonntags einen Rückflug. Die polnische Fluggesellschaft Eurolot, die 1996 gegründet wurde, fliegt neben ihren regionalen Zielen wie Krakau, Danzig oder Breslau auch zahlreiche europäische Ziele wie Paris, Wien oder Zürich an.