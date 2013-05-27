Eurofighter fangen Boeing 777 von PIA ab

Am Freitag, dem 24. Mai 2013, musste eine Boeing 777-300ER von Pakistan International Airlines über Grossbritannien durch zwei Eurofighter Typhoon Kampfjets abgefangen und nach London Stansted begleitet werden.

Das zweimotorige Verkehrsflugzeug von PIA befand sich im Sinkflug auf den Flughafen Manchester als ein Zwischenfall mit zwei streitenden Männern an Bord der Maschine eskalierte. Warum es zu dem Streit kam ist unklar und Bestandteil einer Untersuchung. Die Piloten sahen sich jedoch veranlasst, via Transponder mit dem Code 7700 einen Notfall zu signalisieren, daraufhin wurde die vom pakistanischen Lahore herkommende Maschine durch zwei Eurofighter Typhoon der Royal Air Force abgefangen und sicherheitshalber nach London Stansted begleitet. Die mit 297 Passagieren besetzte Boeing 777-300ER wurde nach der Landung in London Stansted an einen gesicherten Standplatz abseits des Flughafenterminals eingewiesen, hier konnten die Passagiere das Flugzeug über normale Fluggasttreppen verlassen. Die beiden männlichen Streithähne wurden durch die Polizei verhaftet. Die Boeing 777-300ER musste anschliessend von Sicherheitsleuten nach Bomben abgesucht werden, dabei konnte jedoch nichts verdächtiges gefunden werden.