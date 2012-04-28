Eurofighter World

Eine neue Ausgabe des Eurofighter Magazins „Eurofighter World“ wurde durch die Eurofighter GmbH aufgelegt.

Das Magazin kann man bequem als PDF Datei von der Eurofighter Internet Präsenz herunterladen, es informiert über die aktuellsten Themen rund um den Eurofighter. Bei dem Eurofighter Typhoon handelt es sich um einen der besten Luftüberlegenheitsjäger der neusten Generation. Die Maschine wurde unter einem Konsortium durch Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien entwickelt und wird in Europa gebaut. Im Einsatz steht der Eurofighter Typhoon in Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien, Österreich und Saudi Arabien. Link zum Magazin:

VIDEO: Eurofighter über den Emiraten