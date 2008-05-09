EuroManx stellt Betrieb ein

EuroManx ist eine der grössten Anbieter für Flüge nach Ronaldsway auf der Insel Man. Heute gab die Gesellschaft bekannt, dass alle Flüge ab sofort eingestellt werden.

Dies Meldung überraschte uns vom FliegerWeb Team, pflegten wir doch enge Beziehungen mit der Airline EuroManx. Heute Morgen gab die Gesellschaft bekannt, dass sie ab sofort den Flugbetrieb einstelle. Die Fluggesellschaft erklärte, dass sie versucht sei für alle Passagiere alternative Lösungen anzubieten. Die Gesellschaft begann mit Linienflügen am 19 August 2002.