EuroAirport veröffentlicht Statistik zu Südanflug

Euroairport (Foto: Euroairport)

Am 31. Dezember 2016 betrug der Anteil der Südlandungen für das gesamte Kalenderjahr 5,9% sämtlicher Instrumenten-Anflüge, im Vorjahr lag der Anteil bei 8,02%.

Das Instrumentenlandesystem für die Südpiste 33 (ILS 33) am EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg ist seit Ende 2007 in Betrieb.Von insgesamt 38.959 IFR-Landungen (Vorjahr: 38.850) erfolgten 2.293 (Vorjahr: 3.115) auf der Südpiste 33. Der im Vergleich zu 2015 tiefere Anteil der Südlandungen ist auf die im Jahr 2016 günstigen meteorologischen Bedingungen zurückzuführen. 93,9% bzw. 36.580 der IFR-Landungen (gegenüber 91,5% bzw. 35.561 Landungen im Vorjahr) fanden vom Norden auf die Hauptpiste 15 statt; die restlichen IFR-Landungen wurden über die Ost-West-Piste abgewickelt.

Die Modalitäten zur Benutzung der Piste 33 für IFR-Landungen werden in einem Abkommen festgelegt, das am 10. Februar 2006 zwischen dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) und der französischen Luftfahrtbehörde (DGAC) unterzeichnet wurde. Das Abkommen legt fest, dass die Piste 15 als Hauptlandepiste benützt wird und dass die Piste 33 in der Regel nur benützt werden soll, wenn die Rückenwindkomponente 5 Knoten übersteigt.

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