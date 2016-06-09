EuroAirport strebt IATA Pharmazertifizierung an

Euroairport (Foto: Euroairport)

Der EuroAirport strebt IATA-Pharmazertifizierung (CEIV Pharma) an.

Nach dem Erhalt der Zertifizierung für die gute Vertriebspraxis (GDP, Good Distribution Practices) von Humanarzneimitteln im November 2015 hat der EuroAirport beschlossen, in Zusammenarbeit mit anderen Interessenvertretern der Luftfrachtbranche am Flughafen das Zertifizierungsprogramm IATA CEIV Pharma umzusetzen. Mit dieser Zertifizierung kann der EuroAirport seine Stellung als einer der wichtigsten europäischen Flughäfen für die Abfertigung pharmazeutischer Lieferungen weiter ausbauen.

«In Basel ist die Dichte an erfolgreichen Humanarzneimittel-Unternehmen so hoch wie nirgendwo sonst auf der Welt. Deshalb begrüsst die IATA die Entscheidung des EuroAirport Basel-Mulhouse Freiburg, das globale Zertifizierungsprogramm CEIV Pharma der IATA als wichtigsten Standard für den Transport von Arzneimitteln zu übernehmen», erläutert Glyn Hughes, IATA Global Head of Cargo. «Mit CEIV Pharma will die IATA Fluggesellschaften, Frachterfirmen und Spediteure bei der Erfüllung internationaler Vorschriften unterstützen und einen globalen Standard für die Beförderung von Pharmazeutika schaffen.»

«Diese Entscheidung unterstreicht einmal mehr unser dauerhaftes Engagement für die Life-Science-Branche», betont Gian Carlo Alessi, Leiter des Departements Fracht am EuroAirport. «Mit unserem 21.000 Quadratmeter grossen, hochmodernen und temperaturgeführten Cargo Terminal, das zahlreiche Vorteile wie Temperaturüberwachung in Echtzeit sowie schnelle und effiziente Abläufe bietet, werden wir den Anforderungen der Humanarzneimittel-Branche bestens gerecht.»

Neben dem EuroAirport, der als einer der ersten Flughäfen weltweit zertifiziert werden wird, sind folgende Unternehmen an dem Zertifizierungsprogramm beteiligt: Swissport, Fiege, Swiss World Cargo,

WFS (Worldwide Flight Services) und Fischer Road Cargo. Der Zertifizierungsprozess startet im Juni 2016. Die meisten teilnehmenden Unternehmen werden ihre Einzelzertifizierung bis zum Jahresende erhalten. Durch eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung der Teilnehmer und ihrer Verantwortlichen wird gewährleistet, dass der Flughafen Basel-Mulhouse seinem Ziel, jederzeit höchste Standards und herausragenden Service zu bieten, umfassend gerecht wird.

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