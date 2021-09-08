EuroAirport präsentiert neues WebReporting

Euroairport (Foto: Euroairport)

Der EuroAirport hat ein neues Online-Tool für Flugbewegungs- und Lärmstatistiken erarbeitet und stellt dieses WebReporting der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Seit dieser Woche können mit dem WebReporting die Lärm- und Bewegungsstatistiken des EuroAirport auf einer eigens dazu entwickelten Internet-Plattform konsultiert werden. Ziel des Flughafens ist es, klar und transparent zu informieren, heißt es.

Der Flughafen Basel-Mulhouse verfügt über ein Messnetz aus insgesamt 15 fest installierten Lärmmessstationen und einer mobilen Lärmmessstation, die sowohl am Flughafen als auch in den umliegenden Gemeinden aufgestellt sind. Die Lärm- sowie die dazu gehörenden Flugbewegungsstatistiken können ab sofort online im neu publizierten WebReporting webreporting.euroairport.com/#&Module=Welcome&lang=de eingesehen werden.

EuroAirport WebReporting die Lärm- und Bewegungsstatistiken

Die Daten können bis zu zehn Jahre rückwirkend abgerufen werden. Sie werden dem jeweiligen Berichtsintervall entsprechend (monatlich, quartalsweise, jährlich) regelmässig aktualisiert. Nebst den erwähnten Daten sind auch Statistiken zu verwandten Themen enthalten, wie zum Beispiel den Ausnahmebewilligungen für Nachtflüge.

Das WebReporting stellt die bis anhin in den Umwelt-Bulletins des EuroAirport enthaltenen Lärm- und Flugbewegungsstatistiken neu in einem modernen Online-Tool zur Verfügung. Bei dem Tool handelt es sich um eine Neuentwicklung, dank welcher der Flughafen diese Daten schneller, umfassender und interaktiver als bisher zugänglich macht.

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