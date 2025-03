EuroAirport präsentiert Gewinner für den Terminalanbau

Das Gewinnerprojekt und die Bauleitung für den Anbau an der öffentlich zugänglichen Ostfassade des Terminals am EuroAirport steht fest. Ein binationales französisch-schweizerisches Team gewinnt die Ausschreibung.

Die Arbeitsgemeinschaft DRLW Architectes | Vischer Architekten | Egis Bâtiment Nord Est | Gruner AG | LAP'S wird mit der Planung und der Realisierung des Projekts beauftragt. Es handelt sich um ein binationales französisch-schweizerisches Team, das stark in der Region verwurzelt ist. Das Projekt umfasst die Renovierung und Erweiterung der Terminalinfrastruktur des EuroAirport im öffentlich zugänglichen Bereich bis 2030/31.

Die Verbesserung der Servicequalität für die Passagiere ist eines der Hauptanliegen des Flughafens. In diesem Rahmen hat der Flughafen beschlossen, das Projekt „EMT“ (Evolution Modulaire du Terminal) umzusetzen, das darin besteht, die Terminalinfrastruktur des EuroAirport zu erweitern und zu renovieren. Das Projekt ist in trennbare Module aufgeteilt, die eine schrittweise und flexible Umsetzung ermöglichen.

Das erste Modul „Landside“ umfasst einen Anbau von rund 14.000 m² an der Ostfassade des Terminals sowie die Renovierung von 15.000 m² im bestehenden Terminal. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch die Zufahrt zum Terminal neu organisiert. Das Projekt konzentriert die Sicherheitskontrollen für die Passagiere im neuen Gebäude und optimiert die Wegführung für die Passagiere. Neben der Verbesserung der Servicequalität wird das Projekt auch Einsparungen bei den Betriebskosten für die Sicherheit ermöglichen. Der Baubeginn ist für 2027 geplant, die Fertigstellung des neuen Gebäudes für 2030/31.

In der Zwischenzeit setzt der Flughafen einen Aktionsplan um, um die Servicequalität mit gezielten Massnahmen bis 2026 zu verbessern. Einige Projekte sind bereits abgeschlossen (Renovierung des Ankunftsbereichs), andere befinden sich in der Umsetzung (Neugestaltung der Gastronomie) oder in Planung (Renovierung der Sanitäranlagen, Beschilderung, Verbesserung der Gatebereiche etc.).

EuroAirport