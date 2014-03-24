EuroAirport mit mehr Verbindungen nach Istanbul

Auf den Sommerflugplan 2014 nimmt Turkish Airlines vier zusätzliche Frequenzen ab dem EuroAirport Basel, Mulhouse, Freiburg zu ihrem Drehkreuz in Istanbul auf.

Mit diesen zusätzlichen vier Frequenzen bedient Turkish die Strecke zwischen dem EuroAirport und Istanbul nun elf Mal pro Woche. Darüber hinaus werden die Flugzeiten angepasst. Somit können Fluggäste von einer grösseren Auswahl an Weiterverbindungen nach interessanten Grossstädten im Nahost und im Mittleren Osten, in Afrika und in Zentralasien profitieren. Seit 1980 verbindet Turkish Airlines sieben Mal pro Woche das Dreiländereck mit Istanbul, dem wirtschaftlichen, kulturellen und historischen Zentrum der Türkei.