EuroAirport freut sich über Norwegian Strecken

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Ab dem 2. Juni 2024 wird die Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle regelmäßige Flüge zwischen dem Flughafen Basel-Mulhouse und Oslo sowie Kopenhagen aufnehmen.

Vorerst werden beide Linien zwei Mal pro Woche bedient (Oslo: Donnerstag und Sonntag, Kopenhagen: Montag und Freitag). Die Flüge können ab sofort über die Website von Norwegian gebucht werden, teilte jetzt der EuroAirport mit. Zudem wird Kopenhagen weiterhin täglich von easyJet angeflogen.

Mit Oslo ist nun noch eine weitere Destination im skandinavischen Raum vom EuroAirport aus zu erreichen, was der steigenden Nachfrage nach Reisen in diese Region nachkommt.

Die norwegische Fluggesellschaft Norwegian wurde 1993 gegründet und bietet ein umfangreiches Streckennetz mit zahlreichen Umsteigeverbindungen nach ganz Skandinavien.

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