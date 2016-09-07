EuroAirport eröffnet neues Parkareal

EuroAirport (Foto: EuroAirport)

Der EuroAirport eröffnet seine neue Park-and-Ride-Anlage F7: 700 Parkplätze zu attraktiven Preisen sowie kostenloser Shuttlebus zum Flughafen.

Um das Serviceangebot für seine Passagiere zu verbessern und für die Spitzenzeiten gerüstet zu sein, nimmt der EuroAirport ab Morgen 6. Juli 2016 eine neue Park-and-Ride-Anlage nördlich des Flughafengebäudes auf französischer Seite in Betrieb.

Die neue Park-and-Ride-Anlage F7 bietet 700 Parkplätze auf einer Gesamtfläche von 22 000 m² und ist zwischen 3.30 Uhr und 1.15 Uhr durch einen Shuttlebus, der im 15-Minuten-Takt fährt, an das Flughafengebäude angebunden. Er verbindet somit Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit und ist günstiger als die anderen Parkplätze des Flughafens. Auf dem neuen Parkplatz befindet sich eine überdachte Haltestelle für den Shuttlebus. Zudem ist er eingezäunt, wird von Scheinwerfern umfassend beleuchtet, wird die ganze Woche über nachts zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr von einem Wachdienst kontrolliert und steht rund um die Uhr unter Videoüberwachung.

Dank des regelmässigen Shuttle-Services, der im Auftrag des EuroAirport von METROCARS betrieben wird, haben die Passagiere direkten Zugang zum etwa 2 Kilometer vom Parkplatz entfernten Flughafenterminal. Die Fahrzeit mit dem Bus beträgt durchschnittlich 5 Minuten.

Der Preis für einen Parkplatz auf der neuen Park-and-Ride-Anlage F7 ist 15 Prozent günstiger als auf den Langzeitparkplätzen F5 und F6. Somit kostet eine Parkdauer von 7 Tagen auf dem neuen Parkplatz 45,30 Euro. Es wird empfohlen, den Parkplatz F7 ab einer Parkdauer von mehr als 2 Tagen zu benutzen.

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